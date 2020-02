Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Etliche Initiativen und Einrichtungen im Landkreis konnten sich in den vergangenen Tagen über eine Nachricht von der Bäckerei Hausbalk aus Fretzdorf freuen. Die hat Ende vergangenen Jahres Gutschein-Kalender an ihre Kunden verkauft. Den Erlös haben Bäckermeister Thomas Hausbalk und seine Frau Diana gespendet – 5 000 Euro insgesamt. "Wir hatten ursprünglich 10 000 Euro angepeilt, aber der Kalenderverkauf lief nicht so gut", sagt Thomas Hausbalk. Planer hatte sein Unternehmen bisher schon häufiger an seine Kunden abgegeben – allerdings gratis. Doch der Betrieb wollte mit der neuen Aktion sozialen Einrichtungen und Vereinen etwas Gutes tun. "Es war aber ein echter Kampf", räumt der Bäckermeister ein. Lediglich 1 200 der 3 000 Exemplare konnten in den sieben Filialen an die Kunden gebracht werden und das, obwohl 24 Gutscheine im Kalender auch kostenlos Kaffee und Gebäck garantierten.

Entmutigen lassen wollen sich Hausbalks davon aber nicht. In diesem Jahr wollen sie wieder eine ähnliche Aktion starten. Denn mit der eingespielten Summe haben sie viele Menschen glücklich machen können. An der Neuruppiner Filiale im Ruppiner Einkaufszentrum überreichten Hausbalks am Donnerstag Juliane Schößler für das Ruppiner Hospiz 800 Euro, Annette Pein für die Rägeliner Frauensportgruppe 200 Euro und Julia Krügel vom Tierschutzverein Ostprignitz-Ruppin für die Kinder- und Jugendabteilung Tierschutzkids 500 Euro.

Mit den Spenden, um die sich jeder bewerben konnte, hat die Bäckerei fast den gesamten Landkreis abgedeckt. "Es gab aber auch wirklich total niedliche Bewerbungen", so Diana Hausbalk mit Blick auf das Anschreiben der Tierschutzkids. Unter anderem gehen noch 250 Euro an die Plattdeutsch-Kindershool nach Sewekow, 250 Euro an die Jugendfeuerwehr in Vehlow, 1 000 Euro gehen an einen Verein, der sich um den Erhalt der Wittstocker Stadtmauer bemüht, und viele andere Einrichtungen wurden bedacht.

Thomas Hausbalk hofft, 2020 dann doch die avisierten 10 000 Euro erreichen zu können: "Vielleicht wird es ja beim zweiten Mal einfacher."