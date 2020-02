Tilman Trebs

Velten (MOZ) Ein weißer VW-Multivan ist am Freitagmorgen in Velten verschwunden. Nach Angaben der Polizei wurde er zwischen 6.30 und 8.30 Uhr von einem Parkplatz an der Ernst-Thälmann-Straße gestohlen.

Das im Jahr 2014 zugelassene Fahrzeug mit dem amtlichen OHV-L 1619 wurde von der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Die Besitzer des VW-Busses baten über Facebook um mögliche Zeugenhinweise. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf rund 14 000 Euro.