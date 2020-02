Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Die 21. Falkenseer Musiktage finden in diesem Jahr vom 27. bis 29. März und vom 3. bis 5. April unter dem Motto "Alles Klar? ...inette!" statt. Die Klarinette ist ein geschichtsträchtiges Rohr: Sie hat ihre Wurzeln bereits im alten Ägypten und in der Antike. Damals noch unter dem Namen Chalumeau (französisch, sprich: Schalumo) bekannt, begannen deutsche Instrumentenbauer ab 1700 das Chalumeau weiterzuentwickeln. Der Name des Instruments (italienisch clarinetto: "kleines Clarino") wird darauf zurückgeführt, dass sie im hohen Register ähnlich klingt wie die hohe Clarin-Trompete, deren Funktion sie im 18. Jahrhundert teilweise übernahm. Das Programm:

27. März, 19 Uhr - Falkenhagener Kirche - Eröffnungskonzert "German Gents - A capella-Konzert"

28. März, 19 Uhr - Rathaussaal - Jazz-Revue "Benny Goodman Blues - Die wahre Story des King of Swing" - mit Swingin Words

29. März, 17 Uhr - Falkenhagener Kirche - Stars von morgen "Bachs Erben" Schüler des P. E. Bach-Gymnasiums

3. April, 19 Uhr - Haus am Anger - Open Air "Klezmer tov!"mit Harry‘s Freilach

4. April, 15 Uhr - Rathaussaal - Kaffeekonzert "Prä-Ludien und Un-Fugen" humoristisches Konzert mit dem Bremer Klarinetten-Quartett

5. April, 10.30 Uhr - Falkenhagener Kirche - Matineekonzert "Was Sie schon immer über Beethoven wissen wollten..." Isabelle Engelmann lädt ein.

Karten gibt es ab 24. Februar zum Preis von 12 Euro, ermäßigt 10 Euro (Kinder bis 12 Jahren frei) im Bürgeramt der Stadt Falkensee in der Poststraße 31 und im Pfarramt der Evangelischen Kirchengemeinde Falkensee-Falkenhagen in der Freimuthstraße 28.