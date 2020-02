OGA

Oranienburg (MOZ) Nach einem Unfall an der Ecke Lehnitz-/Saarlandstraße in Oranienburg sind am Donnerstagabend vier Kinder ins Krankenhaus gebracht worden.

Nach Angaben der Polizei hatte waren gegen 20 Uhr zwar Autos seitlich kollidiert. Ursache sei ein Vorfahrtsfehler gewesen. Die Ampeln waren zum Unfallzeitpunkt abgeschaltet.

Die beiden Fahrzeuge erlitten Totalschaden. In einem am Unfall beteiligten Sharan befanden sich unter anderem vier Kinder. Laut Polizei waren sie zwar augenscheinlich unverletzt. Sie seien dennoch vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden.