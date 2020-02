Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) "In diesem Jahr beschäftigen wir uns verstärkt mit dem Dom in der DDR-Zeit", verrät Dom-Museumsleiter Dr. Rüdiger von Schnurbein und hofft bezüglich der Theodor-Neubauer-Schule, die bis in die 1970er Jahre in der Domklausur untergebracht war, auf Unterstützung aus der BRAWO-Leserschaft.

Schnurbein: "Insbesondere interessieren wir uns für ein Ernst-Thälmann-Denkmal, das 1960 im Friedgarten errichtet werden sollte oder worden ist." Wohl auf Initiative der Theodor-Neubauer-Oberschule. Schnurbein: "Leider konnten wir trotz etlicher Recherchen nichts Näheres darüber in Erfahrung bringen. Wer weiß dazu mehr? Insbesondere interessiert, wie dieses Denkmal ausgesehen hat. Gibt es Fotos oder Entwürfe dazu? Ebenso interessiert die Frage zum Obergeschoss der Nordklausur, also vor dem ehemaligen Musikraum. Stimmt es, dass dort Büsten von Karl Marx und Friedrich Engels standen?" Nicht zu vergessen die sozialistische Vorgeschichte der Schule, die die Tradition der 1705 gegründeten und 1937 aufgelösten Ritterakademie fortsetzte – nach dem Zweiten Weltkrieg wohl noch kurzzeitig als Domschule, mit Gründung der DDR 1949 dann als Puschkinschule und ab 1951 als "Theodor-Neubauer-Schule", die ab 1958 als Polytechnische Oberschule (POS) fungierte und erst 1975 in das neue Schulgebäude auf dem Domkiez zog (seit 2006 Domgymnasium).

Wer Antworten hat oder auch noch andere interessante Details aus der Zeit kennt, als die Theodor-Neubauer-Oberschule (oder Vorläufer) in der Domklausur untergebracht war, möge sich bitte melden bei Dr. Rüdiger von Schnurbein, Dommuseum Brandenburg, Tel. 03381-2112221, E-Mail museum@dom-brandenburg.de.