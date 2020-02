Baumfreunde Kloster Lehnin

Lehnin Am vergangenen Sonntag trafen sich zehn Mitglieder der Baumfreunde und ihre Kinder zum gemeinsamen Aufräumen und Müllbeseitigen des Mühlenteichs. Das ist bereits die 5. Aktion der Baumfreunde am Mühlenteich innerhalb von anderthalb Jahren.

Wir wollen hier niemanden mit der Berichterstattung langweilen, aber es gab wieder unglaublich viel Müll zu sammeln, der in dem angrenzenden Sumpfgebiet und im Wasser verstreut war. Unter anderem fanden sich säckeweise Bauschutt an, der einfach so im Mühlenteich entsorgt wurde! Vielleicht erinnert sich ja der Besitzer an sein unfassbares Handeln!

Weiterhin gab es wieder Unmengen an Plastiktüten, Kaffeebecher, Pfanddosen und Flaschen, aber auch alte Socken und Unterhosen zu sammeln.

Auch haben wir Mengen an Gartenabfällen im angrenzenden Moor entdeckt, die dort entsorgt wurden.

Die Baumfreunde appellieren schon seit langer Zeit an die Gemeinde, dort endlich weitere winddichte Mülleimer aufzustellen, um dem Ausmaß der Umweltverschmutzung Einhalt zu gebieten. Doch leider stießen wir mit diesem Vorschlag bei der Gemeinde auf taube Ohren.

Neben dem Müll kommt neuerdings hinzu, dass die Steganlage sowie die angrenzende Einzäunung zunehmend durch Vandalismus erheblich in Mitleidenschaft gezogen wird.

Auch auf Grund dieser traurigen Tatsache fordern wir die Verwaltung auf, hier endlich mehr Augenmerk drauf zu legen, so dass der Mühlenteich sowie die Steganlage dem initialen Gedanken der Naherholung für die Einwohner und Touristen Lehnins wieder gerecht werden kann!

Es ist wirklich sehr schade zu sehen, wie dieser schöne Idyll mitten in Lehnin regelmäßig so verschandelt, verunstaltet und verdreckt wird.