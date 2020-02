MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Auch dieses Jahr wird im Buschmühlenweg der Amphibienzaun aufgebaut. Treffpunkt ist am heutigen Samstag die Bushaltestelle Tzschetschenow, 9 Uhr. Nach wärmeren Tagen und Regen werden sich bald die ersten Braunfrösche und Molche auf den Weg machen, so Nico Brunkow vom Nabu. Da die Zufahrten nach Güldendorf und in die Weinberge Baustelle sind, gebe es mehr Verkehr, wodurch sich die Überlebenswahrscheinlichkeit der langsam wandernden Amphibien verringere. Er freut sich über Helfer. Wer hat, bringt Handschuhe, Spaten, Warnweste mit.