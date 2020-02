Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Das Musical zum Abschluss der Projektwoche des Evangelischen Gymnasiums in Neuruppin ist eine feste Größe. Die Schüler vor und hinter den Kulissen fiebern diesem Termin entgegen. Die Besucher, Verwandte, Freunde und Bekannte, sitzen stolz im Zuschauerraum. Nach Terminen in Neuruppin und im Kyritzer Kulti sollte es nun zum allerersten Mal auch eine Aufführung in der Rheinsberger Musikakademie geben. Doch das stellte die Schule vor ungeahnte Probleme. Am Ende wurde die Show abgesagt.

Der Hintergrund des Ganzen: Die Schüler wollten das Stück "Grease" auf die Bühne bringen. Die Kostüme der 1950er-Jahre, die Lieder, das Flair: Das alles hatte dazu geführt, dass die Jugendlichen der Lehrerin Annett Voge fast um den Hals fielen, als sie ihnen sagte, dass dieses Mal "Grease" inszeniert wird. "Sie hatten sich das so gewünscht", erinnert sich Voge. Die Darsteller probten, die Bühnenbildner wurden kreativ. Die Schüler, die für Beleuchtung und andere Technik zuständig sind, entwarfen Pläne für den großen Abend. Die Tänzer studierten ihren Part ein. Doch dann kam der Dämpfer in Form einer E-Mail, die Harald Bölk, der das Blasorchester der Kreismusikschule leitet, am Ende der Winterferien erreichte, kurz vor der Premiere. In dem Schreiben verbot ein Berliner Verlag, der die Rechte für "Grease" verwaltet, die Aufführung in Rheinsberg, für die die Musikakademie im Vorfeld die Werbetrommel gerührt hatte.

Es blieb nur die Absage

"Uns blieb in der Kürze der Zeit nichts anderes übrig, als die Vorstellung in Rheinsberg abzusagen", so Bölk. Auch der Hinweis, dass es sich nicht um eine kommerzielle Veranstaltung handelt, zog bei dem Verlag nicht. Besucher des Stückes zahlen zwei Euro. Damit werden nicht einmal die Kosten gedeckt, geschweige denn wird ein Gewinn gemacht. Bölk erklärt es am Beispiel des Besuchs der Evi-Schüler im Kulti in Kyritz: Rund 2 500 Euro fallen für die Technik an, weitere 600 Euro fürs Essen und 700 Euro für die Busfahrt. Schließlich sind mehr als 100 Schüler am Evi-Musiktheater beteiligt.

Seit mehr als 20 Jahren gibt es das Musiktheater mittlerweile. "Erst haben wir die Schauspieler nur notdürftig mit dem Klavier begleitet", erinnert sich Lehrerin Christine Noak an die Anfänge. Seit nunmehr zehn Jahren ist die Kreismusikschule mit dem Orchester mit im Boot. Die Kulissen werden inzwischen von Schülern gebaut, und die Jugendkunstschule samt Tanzlehrerin Gritt Maruschke ist ins Projekt eingestiegen. Eine Nähgruppe entwirft die Kostüme mit. Die ausgewählten Musikstücke werden nie eins zu eins übernommen, erklärt Harald Bölk. Es wird umgeschrieben, daran gefeilt und mitunter auch ergänzt: So wurde bei "Grease" auf Wunsch der Schüler ein Tanzstück aus den 1920er-Jahren aufgenommen, obwohl die Geschichte in den 1950er-Jahren spielt. "Wir machen im Prinzip unser eigenes Stück", erklärt Christine Noak. Harald Bölk sei der, der die Noten kauft. "Und dann spielen wir unsere Fassung", so Noak.

Erfolg ist gewachsen

Vor mehr mehr zehn Jahren entstand laut Annett Voge auch die Idee, mehr Menschen an dem Theater teilhaben zu lassen. Die ersten Aufführungen im Neuruppiner Stadtgarten fanden statt, um möglichst viele Verwandte einzubeziehen. Dass es nun mit dem Auftritt in Rheinsberg nicht geklappt hat, bedauern nicht nur die Lehrer, sondern auch die Schüler. "Der Fehler war vielleicht auch, dass wir den Titel ,Grease’ genutzt haben. Wir führen ja nicht genau das Stück auf", so Noak. Es handelt sich laut Harald Bölk um eine Grauzone im Urheberrecht. Daher sei er auf Nummer sicher gegangen und habe den Auftritt in Rheinsberg abgesagt.

"In Zukunft bleibt uns nun nur die Möglichkeit, unsere Theater komplett selbst zu schreiben oder lediglich einzelne Lieder zu nehmen", überlegt Bölk. "Wir sind jetzt aber auf jeden Fall sensibler und versuchen, uns 2021 abzusichern", ergänzt Voge. Welches Stück die Schüler dann auf die Bühne bringen wollen, steht noch nicht fest.