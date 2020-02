Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Jeder Mensch produziert in einem Jahr fast 6,5 Tonnen CO2 - genau so viel wie ein Elefantenbulle auf die Waage bringt - und damit viel zu viel, um der Erderwärmung entgegenzutreten. Das und viele mehr erfuhren die Schüler des Bertolt Brecht Gymnasiums am Freitag im Rahmen der bundesweiten Bildungsveranstaltung "Energievision2050 – Unser Klima. Meine Energie. Deine Zukunft", die dank der Unterstützung durch Engagement Global und dem BMZ an ihrer Schule Station machte. Bis 2050 soll die Treibhausgasemission weltweit um über 90 Prozent gesenkt werden, eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft und der SchülerInnen von heute. Deshalb wendet sich die Veranstaltung direkt an die junge Generation, um deren Zukunft es geht. "Denn nur gemeinsam können wir die Frage beantworten, wie wir die nahezu vollständige Reduktion der Treibhausgasemission erreichen werden und dabei weiterhin ein gutes Leben führen. Die Veranstaltung beantwortet Fragen, zeigt Visionen und macht eine ernsthafte Auseinandersetzung möglich, um die Energie bei den Schülern zu erzeugen, die es für einen echten Wandel braucht", so Tourenteamleiter Jonas Laß. Ihm zur Seite stand der klimaschutzmanager und Stadtplaner der Stadt Brandenburg, Thomas Lenz, der zeigte, welche städtisches Bemühungen unternommen werden, um dem Klimawandel entgegenzutreten. so hat die Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2017 ein Klimaschutz- und Energiekonzept mit 40 Projekten beschlossen, die seither umgesetzt werden. Dazu zählen neben der Installation von Ladesäulen für Elektroautos die Umstellung aller Straßenlampen im Stadtgebiet auf LED und die Gewinnung von Fernwärme aus Gas zu Fernwärme aus Müll. Allein damit könne die CO2 Produktion von 6,5 auf 5,7 Tonnen im Jahr gesenkt werden, so der Experte. Erklärtes Ziel der Stadt ist es, den Energieverbrauch bis 2050 zu halbieren und von der verbleibenden Hälfte 50 Prozent aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. "Wir müssen uns ein bisschen beeilen, um die Erderwärmung zu verhindern und gemeinsam Entscheidungen treffen", motivierte Lenz die Jugendlichen.

Die Bildungskampagne tourt drei Jahre lang durch die weiterführenden Schulen in Deutschland, macht an etwa 2000 Schulen Station und erreicht so rund 50.000 Schüler.