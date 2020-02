BRAWO

Brandenburg an der Havel Das Stadtmuseum Brandenburg an der Havel lädt am heutigen Sonntag, 23. Februar, ab 11 Uhr zur Finissage der Ausstellung "Enttäuschung Sehnsucht Hoffnung – Lebenswege entlang gesellschaftlicher Umbrüche in der Stadt Brandenburg an der Havel" ein. Nach einem Jahr im Museum wird die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Brandenburg an der Havel zwar im Museum integraler Bestandteil der Ausstellungen bleiben, aber nur noch im Obergeschoss des Hauses zu sein und daher nicht mehr so ausführlich wie bisher.

Daher sind alle interessierten Brandenburgerinnen und Brandenburger zu einem letzten, langen Spaziergang durch die Ausstellung eingeladen. Als Ansprechpartner sind die Kuratoren für die jeweiligen "Zeitschnitte" im Haus, um Fragen zu beantworten und kleinere Führungen durch die bewegten Zeiten des 20. Jahrhunderts für Besucherinnen und Besucher zu machen.

Ein besonderer Schwerpunkt wird auf der Frage liegen, welche neuen Erkenntnisse zur jüngeren Stadtgeschichte gewonnen werden konnten oder wo weiterer Forschungsbedarf zu erkennen ist.

Der Eintritt zur Finissage ist bis 13 Uhr frei. (red)