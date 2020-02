MOZ

Bernau (MOZ) Zu gleich zwei Bränden mit bislang ungeklärter Ursache ist es in Bernau gekommen. Am Donnerstagabend bekam die Polizei Kenntnis von einem Brand in der Hermann-Duncker-Straße. Dort brach aus bislang ungeklärter Ursache in einem Bad einer Mietwohnung eines Mehrfamilienhauses ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. In der Wohnung befanden sich während des Branden keine Personen. Die anderen Mieter mussten für die Zeit des Einsatzes ihre Wohnungen verlassen. Sie konnten sie aber anschließend wieder aufsuchen. Die betroffene Wohnung ist zur Zeit unbewohnbar. Der Sachschaden wurde mit ca. 5000 Euro angegeben.

Am frühen Freitagmorgen mussten gegen 3.40 Uhr die Brandbekämpfer erneut ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache brach ein Feuer in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Phönixstraße aus. Ein Bewohner konnte den Brand schnell löschen. Mehrere Bewohner wurden nach dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung durch Rettungskräfte ambulant behandelt und konnten anschließend wieder entlassen werden. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

In beiden Fällen haben Kriminaltechniker die Brandortuntersuchungen übernommen.