MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein unbekannter Mann hat einer Passantin (58) am Donnerstag gegen 19.20 Uhr am Kleistpark die Handtasche entrissen.

Der dunkel bekleidete Räuber flüchtete vom Tatort in Höhe der Brücke an der Poliklinik in Richtung Karl-Liebknecht-Straße.

Der Sachschaden beträgt laut Polizei 400 Euro, die Frau blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 03361 5680 oder im Internet auf www.polizei.brandenburg.de zu melden.