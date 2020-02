Einstieg in die 3-D-Modellierung am PC

Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Einen ersten Einstieg in die Welt der 3-D-Gestaltung am Computer bietet ein Kurs, der am 6. März in der Falkenseer Lehrstätte der VHS Havelland startet. Das Open-Source-Programm "Blender", eine der leistungsfähigsten Varianten zur 3-D-Modellierung, wird in seinen Grundzügen vorgestellt und seine Anwendung praktisch eingeübt.

Der Kurs vermittelt Grundlagen zum Navigieren im virtuellen Raum. Einfache dreidimensionale Objekte werden in diesem Raum erstellt und bewegt. Die Beleuchtung der Szene, das Fotografieren und Filmen mit der virtuellen Kamera sind weitere Themen. Ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen ist in diesem Kurs von Vorteil, sicherer Umgang mit der Windowsoberfläche und dem Dateisystem sind eine unabdingbare Voraussetzung.

Der Kurs findet vom 6. März bis 3. April jeweils freitags von 17.45 bis 21 Uhr in der Volkshochschule Falkensee, Poststraße 15, statt. Anmeldungen sind noch bis zum 28. Februar telefonisch unter 03321/403 6718 oder per E-Mail an vhs@havelland.de möglich.