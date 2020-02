MOZ

Prenzlau (MOZ) In einem Verbrauchermarkt im Prenzlauer Georg-Dreke-Ring konnte am Donnerstag ein Dieb gestellt werden. Er hatte in eine präparierte Tasche Champagnerflaschen im Wert von 539 Euro gepackt.

Die Polizei wurde gerufen und der Mann vorläufig festgenommen. Die Ware blieb im Geschäft. Die Ermittlungen zur Identität des Mannes dauern noch an.