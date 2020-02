MOZ

Strausberg (MOZ) In der Zulassungsstelle in Strausberg hat ein Kunde am Donnerstag versucht, einen Mercedes anzumelden. Eine Mitarbeiterin stellte dabei fest, dass das Auto zur Fahndung ausgeschrieben worden war.

Der vorangegangene Käufer hatte den Kaufpreis nicht entrichtet und den Wagen weiterverkauft. Die inzwischen benachrichtigte Polizei stellte den Mercedes sicher und löschte die Fahndung. Die Ermittlungen laufen noch.