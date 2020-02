MOZ

Zepernick (MOZ) Unbekannte haben sich in der Nacht zum Freitag gewaltsam Zugang zu drei BMW verschafft. So haben sie in der Schweizer Straße, der Lechtaler Straße und der Pitztaler Straße die Lenkräder mit Airbags sowie die Multifunktionsgeräte aus den Mittelkonsolen demontiert und gestohlen. Sie hinterlassen einen Gesamtschaden von ungefähr 15.000 Euro. In diesen drei Fällen kamen Kriminaltechniker zum Einsatz und konnten umfangreiches Spurenmaterial sichern.

Die Polizei erhielt zudem am Donnerstagabend Kenntnis von zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. So gelangten noch Unbekannte gewaltsam in die Räume eines Hauses in der Schweizer Straße und durchsuchten das Inventar. In der Bahnhofstraße gelangen sie in ein Einfamilienhaus, das sich gerade im Umbau befindet. Auch hier durchsuchten sie die Räume. Angaben zu gestohlenen Gegenständen oder dem Gesamtschaden lagen in beiden Fällen noch nicht vor. Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Spurensicherung übernommen.