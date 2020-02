MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Ob es einen Zusammenhang zwischen fünf vollzogenen und einem versuchten Autodiebstahl in den Nächten zu Donnerstag und Freitag gibt, hat die Polizei auch am Freitag nicht mitgeteilt. Feststeht, dass den Autobesitzern hohe Schäden entstanden sind – insgesamt fast 130 000 Euro.

Ein Quad wurde von seinem Abstellplatz in der Gottfried-Keller-Straße gestohlen. Im Lützowring verschwand ein Transporter vom Typ VW T4 – Schaden: 12 000 Euro. Der Pkw Nissan, den Diebe in der Ebereschenstraße stahlen, hat einen Wert von 22 000 Euro.

Auch weiter westlich von Fürstenwalde schlugen Autodiebe zu. So in Schöneiche, wo ihnen in der Körnerstraße ein Audi in die Finger fiel – Wert: 45 000 Euro. Noch größer ist der Verlust für den Besitzer eines Mercedes Sprinter, der in Fangschleuse von einem Grundstück in der Ernst-Thälmann-Straße gestohlen wurde: 50 000 Euro.

In Grünheide schließlich scheiterten Unbekannte beim Versuch, im Hangelsberger Weg einen Pkw Skoda aufzubrechen. Auch hierbei entstand Sachschaden: rund 300 Euro.