Sandra Euent

Falkensee/Dallgow-Döberitz (BRAWO) Gleich zwei VW sind in der Nacht zu Freitag in Dallgow-Döberitz und Falkensee gestohlen worden. Gegen 6 Uhr meldete der Besitzer eines grauen VW Touran in Dallgow, dass sein Firmenfahrzeug verschwunden wäre. Er hatte es am Abend auf dem Seitenstreifen vor seinem Haus abgestellt. Der VW mit dem amtlichen Kennzeichen K-AF 2600 hatte noch einen geschätzten Wert von 8.000 Euro und ist zur Fahndung ausgeschrieben.

Der Wert des in Falkensee gestohlenen VW T5 Multivans ist ungleich höher. Der schwarze Transporter mit dem Kennzeichen B-HK7717 hatte einen geschätzten Wert von 40.000 Euro. Gegen 7 Uhr war der Verlust dem Besitzer aufgefallen, der sein Fahrzeug gegen 2 Uhr nachts noch stehen gesehen hatte. Auch dieser VW ist zur Fahndung ausgeschrieben.