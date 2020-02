Sandra Euent

Brieselang (BRAWO) Wie die Verwaltung der Gemeinde Brieselang mitteilte, sind die sieben Kindertagesstätten in der Gemeinde aktuell nahezu ausgelastet. Das hat Thomas Lessing, Fachbereichsleiter Soziales, am 11. Februar während der Sitzung des Bildungs- und Sozialausschusses gesagt. Mit Blick auf die jeweilige Betriebserlaubnis und der tatsächlichen Belegung liege die Quote bei 95,1 Prozent. Sobald der Personalmangel vor allem in der Kita Regenbogen ab April behoben ist, dort liegt die Belegung derzeit bei nur 75,3 Prozent, ist die vollständige Auslastung praktisch annähernd erreicht. "Der Großteil der Bedarfe ist damit gedeckt", sagte Lessing.

Der Verwaltung liegen bis ins Jahr 2022 hinein insgesamt 212 Kitaplatzanträge vor, darunter 34 Wechselwünsche. Für das laufende Jahr sind 134 Anträge gestellt worden, deren sechs seien akut. Im Bereich der Tagespflege wurden 2020 bislang 19 Anträge für einen Platz eingereicht. Laut Lessing werden perspektivisch 25 Kinder nicht mehr von den rund zehn Tagesmüttern betreut. "Stand heute haben wir damit zum Kitajahreswechsel eine gute Position", betonte der Fachbereichsleiter.

Hier die Belegung der Brieselanger Kitas in der Übersicht. Die Zahl in Klammern gibt die mögliche Kinderzahl laut Betriebserlaubnis wieder: Kita Birkenwichtel 129 (129), Kita Grashüpfer 103 (108), Kita Regenbogen 55 (73), Evangelischer Kindergarten 26 (30), Kita Zwergenburg 100 (100), Kita Zeestower Mäusenest 48 (48) und Kita Bredower Landmäuse 61 (61).