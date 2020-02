Th. Messerschmidt

Groß Kreutz (BRAWO) Am 29. Februar um 20 Uhr findet im Oberstufenzentrum von Groß Kreutz ein Kabarettabend mit Ranz und May statt – dank des rührigen Kulturfördervereins Groß Kreutz e. V. Im Kabarett Obelisk in Potsdam sind Michael Ranz und Edgar May Stammgäste und auch darüber hinaus live zu erleben. Zu seinem Programm "Die Leute gucken schon!" schreibt das Duo: "Alle buhlen um Aufmerksamkeit. Aber wie bekommt man die? Leistung? Ein spektakuläres Verbrechen? Nein, am sichersten ist es, so richtig peinlich zu sein! Lassen Sie sich doch wieder mal beim Ladendiebstahl erwischen, oder gehen Sie mit Kollegen zum Karaoke! Oder für die zarter Besaiteten wäre doch Sex in der Öffentlichkeit eine Einstiegsdroge…? Das Publikum darf sich auf eine zweistündige Therapiesitzung in Sachen Scham freuen! Der Eintritt kostet 18 Euro; Karten gibt es bei Kreutzer-Floristik und in der Postfiliale bei Monika Martin.