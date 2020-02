GZ

Zehdenick (MOZ) Die Bürgermeister von Zehdenick, Templin, Gransee und Lychen werden bei der Veranstaltung der Bürgerinitiative (BI) "Gegen Gasbohren" am Donnerstag, 27. Februar, ab 19 Uhr im Saal der Naturtherme Templin ein Protestschreiben an Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) unterzeichnen.

Darin fordern sie die Landesregierung auf, sämtliche Aktivitäten zur Förderung von Erdgas in Brandenburg einzustellen. Lediglich Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) wird nicht anwesend sein, weil er an diesem Abend terminlich verhindert sei, wie die BI mitteilt. Sehr wohl aber werde auch Philipp das Schreiben unterschreiben. Eröffnet wird das öffentliche Treffen der BI mit einem Vortrag von Ulrike Werner. Die Ortsvorsteherin von Hammelspring gibt Antworten auf die Frage: "Gasbohren – was ist geplant und was bedeutet das für uns?" Ralph Riesenberg aus Zehdenick hält einen Jahresrückblick. Angela Glaser stellt klar: "Gas ausbeuten in Brandenburg: minderwertig, unrentabel und überflüssig." Andy Gheorghiu von Food & Water Europe referiert zum Thema "Warum wir keine neuen Gasquellen brauchen und womit wir die fossilen Energieträger ersetzen können." Der Abend endet mit Kyra Maralts Vortrag "Wir fracken nicht... die große Lüge". Die Firma Jasper Resources, die im Feld Zehdenick-Nord Erdgas fördern möchte, betone immer wieder, dass Fracking nicht zum Einsatz kommen werde. Doch Zweifel daran werden von den Erdgas-Gegner immer wieder geäußert. Die Veranstaltung findet im Saal der Naturtherme Templin statt.