Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Ausgesprochen glimpflich für die Angeklagte ist in dieser Woche am Oranienburger Amtsgericht ein Prozess wegen fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen. Der Frau wurde zur Last gelegt, dass sie einen am 14. Dezember im Postviertel in Hennigsdorf ausgebrochenen Brand auf einem Balkon fahrlässig verursacht hat. Das Gericht bestätigte den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, sah von einer harten Strafe aber ab. Gerichtssprecher Olaf Adamus teilte am Freitag mit, dass das Verfahren unter der Auflage eingestellt wurde, 700 Euro an das DRK zu zahlen.

Enttäuscht über den Richterspruch äußerte sich Hartmut Schenk. Der Geschäftsführer der Hennigsdorfer Wohnungsgenossenschaft, der das teilweise in Brand geratene Haus gehört, sagte: "Nach unserer Meinung war das ein sehr, sehr leichtsinniger Umgang." Damit bezog er sich darauf, dass die Mieterin auf ihrem Balkon in einem Mini-Gewächshaus ein brennendes Grablicht aufgestellt hatte. Dessen Flammen griffen auf den Balkon über, zerstörten diesen und hinterließen weitere Schäden an Balkonen und an der Fassade. Die Wohnung selbst war von einem starken Rußfilm überzogen und für längere Zeit nicht bewohnbar. Der Genossenschaft, so hieß es in der Anklageschrift, sei ein Schaden von rund 54 000 Euro entstanden.

Den Schaden hat laut Schenk die Versicherung der WGH bezahlt. Er sehe keinen Weg, über einen Zivilprozess die Kosten von der Mieterin einzufordern: "Ohne, dass ein Gericht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz feststellt, haben wir keine Chance". Schenk beobachte, dass "die Abstände von Großbränden, die durch Leichtfertigkeit entstehen, zugenommen haben".