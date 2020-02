Thomas Pilz

Fürstenberg Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) merkte während der jüngsten Ratssitzung nochmals an, eine komplette Streichung der Schließzeiten für die Kitas im Fürstenberger Seenland sei zum Beispiel wegen dringender außerplanmäßiger Instandsetzungen nicht möglich. Überdies sei es Sache des Bürgermeisters, darüber in Einzelfällen zu entscheiden. "Das liegt rechtlich gesehen in den Zuständigkeiten des Bürgermeisters", so Philipp.

Zuvor hatte Uwe Bäcker vom Bredereicher Ortsbeirat darauf hingewiesen, dass jene Information auf der neuen Website der Kommune entfernt worden sei, die den Eltern klar macht, es gibt keine Schließzeiten für Kitas im Seenland. Einen entsprechenden Beschluss hatten die Stadtverordneten im Rahmen der neuen Kita-Satzung bereits vor gut zwei Jahren gefasst. "Es wäre doch ein Rückschritt für die Kommune und ihr Image, wenn auf der neuen Homepage dieses wichtige Argument für Eltern, sich hier anzusiedeln, nicht mehr steht", erklärte Uwe Bäcker.

Bürgermeister Philipp erwiderte, man bemühe sich zurzeit darum, auf der neuen Website eine rechtssichere Sprachregelung zu finden, die einerseits die Beschlusslage des Parlaments berücksichtigt, andererseits verdeutlicht, ohne zeitweilige Schließung an einem Standort werde es nicht funktionieren, etwa weil Reparaturen zu erledigen sind.

Die Vorsitzende des Parlamentes, Ilona Friedrich (CDU), merkte hingegen an, dass "die Stadtverordneten beschlossen haben, dass es keine Kita-Schließzeiten geben soll". Olaf Bechert von der CDU-Fraktion betonte, der Hinweis gehöre auf die Website der Wasserstadt, denn es gebe keine Kita-Schließzeiten.