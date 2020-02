Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Der Kulturbeirat der Stadt soll im März noch einmal neu gebildet werden. Nachdem für das Gremium Nominierungen durch Parteien erfolgt waren, die nicht mit den Mitgliedern abgesprochen waren, sind diese vor wenigen Wochen geschlossen zurückgetreten. Die Mitglieder wollen sich keiner Partei verpflichtet sehen oder parteipolitische Zugehörigkeit suggeriert wissen. Daher soll es nun einen Neuanfang geben – ohne die Einmischung von Parteien.

Vorschläge ohne Rücksprache

Die Probleme waren entstanden, weil die Grünenfraktion diesmal Vorschläge für Beiratsmitglieder gemacht hatte. In der letzten Wahlperiode waren die von der Verwaltung gekommen. Vor allem der Chorleiter Hans-Peter Schurz, der ohne sein Wissen von der AfD vorgeschlagen worden war, hatte laut dem Beiratsvorsitzenden Volker Büttner darüber geklagt, dass ihn Menschen darauf ansprechen würden. Bis auf Otto Wynen, der auf Wunsch der Grünen in den Beirat gekommen ist, hatte es zudem von keiner Partei Gespräche mit den von ihr vorgeschlagenen Mitgliedern gegeben. Die Mitglieder wollten den Beirat aber eben nicht als politisches Gremium verstanden wissen. Daher traten sie gemeinsam zurück. Zwar gibt es keinerlei Weisungsbefugnis von Parteien gegenüber den Personen, die sie für einen Beirat vorschlagen, wie Hauptamtsleiterin Jutta Mießner am Montag auf Nachfrage des AfD-Abgeordneten Georg Kamrath bestätigte. Für den zurückgetretenen Kulturbeirat wäre das aber ohnehin unerheblich gewesen, da der Rücktritt schon einige Wochen zurückliegt.

Der Hauptausschuss machte am Montag den Weg frei für den Neuanfang. Er sprach sich dafür aus, den Beirat abzuberufen und neu zu bilden. Nun müssen nur noch die Stadtverordneten bei ihrer Sitzung am 2. März zustimmen. Dann kann der Beirat neu zusammenkommen. In der Besetzung wird sich nichts ändern. Wohl aber in der Art und Weise, wie der Beirat zustande gekommen ist. Und darum ging es den Mitgliedern des Gremiums.

Aufgeschobene Punkte

Weil beim ersten Treffen des Beirats die Querelen um die Besetzung im Vordergrund standen, gibt es einige Punkte, die nachgeholt werden müssen. Da ist zum einen die Fontane-Card. Hinter dem Schlagwort verbergen sich Überlegungen dazu, wie es gelingen kann, jungen Menschen den Besuch kultureller Veranstaltungen zu ermöglichen, ohne dass deren Eltern zuvor ellenlange Anträge ausfüllen müssen, so Büttner. Ob dieser Punkt allerdings gleich bei der konstituierenden Sitzung, die am Mittwoch, 18. März, um 18 Uhr im Ratssaal stattfindet, abgearbeitet werden kann, ist noch offen. Denn die Auswertung des Fontanejahres, die ebenfalls auf der Tagesordnung steht, wird voraussichtlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Dort soll auch die Nachhaltigkeit des Jubiläumsjahres noch einmal Thema sein.