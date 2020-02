MOZ

Märkische Heide Die Central European Petroleum GmbH (CEP) hat am Freitag erklärt, den Bohrplatz Märkische Heide zurückzubauen. "Das erforderliche Entwicklungspotential ist an diesem Standort bedauerlicherweise nicht gegeben", so Stephan Grafen, Leiter Unternehmenskommunikation und Umfeldmanagement der CEP. Das Unternehmen teilt zudem mit, dass die Zufahrt zum Bohrplatz und der Brauchwasserbrunnen erhalten werden sollen. Dies sei mit der Gemeinde abgesprochen. Der Brunnen könne künftig als Löschwasserbrunnen durch die Feuerwehr genutzt werden. Die erforderlichen Ergänzungen der technischen Anlagen dafür will die CEP beauftragen. "Die Freiwillige Feuerwehr leistet einen unschätzbaren Dienst an der Gemeinschaft und wir haben die Wehr der Gemeinde über Jahre immer als guten und verlässlichen Partner erlebt. Deshalb freuen wir uns, wenn wir das Engagement der Kameradinnen und Kameraden durch diese Nachrüstung des Brunnens wertschätzen dürfen und wollen uns damit auch für die stets gute Nachbarschaft in der Gemeinde bedanken", so Grafen weiter.

Noch keine endgültige Aussage gibt es dazu, wie es am Bohrplatz in Guhlen am Schwielochsee weitergeht. red