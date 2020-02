Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel In der Neuendorfer Straße, in Höhe der Baustelle für den Einkaufsmarkt, wird ab Montag, 24. Februar, bis voraussichtlich 14. April der Gehweg neu gebaut. Für die Durchführung dieser Maßnahme ist ab dem Einmündungsbereich Otto-Sidow-Straße eine Fahrspur für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Der Verkehr wird mittels Beschilderung an der Baustelle vorbeigeleitet. Während dieser Zeit werden die Haltestellen des Linienbusses verlegt. Das macht sich die Aufstellung von Haltverboten in der Parktasche vor der Einmündung Ferdinand-Lassalle-Straße notwendig, da die Haltestelle in dem Bereich eingerichtet wird. Es hier wird um Beachtung der aufgestellten Verkehrszeichen gebeten, da verkehrsordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden können.