Tilo Winkler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Pückler-Gymnasium in Cottbus (Land Brandenburg) sind nach einem Medienbericht Abhörwanzen in mehreren Räumen entdeckt worden. Der mutmaßliche Täter wurde demnach suspendiert und hat Hausverbot.

Am Donnerstagabend (20. Februar) wurden in vier Räumen der Schulleitung und des Lehrerrates Abhöreinrichtungen entdeckt, sogenannte Wanzen. Das berichtet lr-online.de (Lausitzer Rundschau Cottbus) am Freitag. Der Schulleiter informierte demnach das zuständige Staatliche Schulamt Cottbus und das Amt wiederum die Polizei. Seitdem ermittelt die Cottbuser Staatsanwaltschaft.

Der Verdacht richtet sich demnach gegen einen leitenden Mitarbeiter des Pückler-Gymnasiums. Er wurde suspendiert.

