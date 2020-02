Empörung in Lehnitz

OGA

Lehnitz (MOZ) Ortsvorsteher Matthias Hennig und sein Stellvertreter Christian Studier (beide SPD) haben die Fällung einer 300 Jahren alten Linde in Lehnitz kritisiert. Der auffällige Baum stand bis zum vergangenen Wochenende an der Ampelkreuzung. Am Sonnabend wurde er abgesägt und fortgeschafft.

Nach Angaben der beiden Ortsteilpolitiker sei die Linde noch kerngesund gewesen. Sie hätten deshalb ihren Augen kaum getraut, als die Säge angesetzt wurde, erklärten Hennig und Studier am Freitag. Sei seinen empört. Weder der Ortsbeirat noch die Oranienburger Stadtverwaltung seien über die Fällung der Linde informiert worden, kritisierten die beiden. "Federführend war in diesem Fall der Landesbetrieb für Straßenwesen." Die Fällung sei mit der "Vermeidung weiterer Verkehrsunfälle an dieser Stelle" begründet worden. Sie soll zur besseren Einsehbarkeit der Kreuzung für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrern beitragen.

Eine Begründung, die Ortsvorsteher Hennig und sein Vize Studier grundsätzlich nachvollziehen können. "Dennoch wurde weder der Ortsteil über die Fällung dieses geschichtsträchtigen und optisch zum Gutshaus und -platz gehörenden Baumes informiert, noch konnten sich die Ortsvertreter Gedanken zu Alternativen wie einem Verkehrsspiegel oder Ähnlichem machen." Auch über angemessene Ersatzpflanzungen habe es es bisher keine Informationen gegeben. Die Beratung über Aus- und Umbauvorhaben sowie zu Entscheidungen über Straßen, Wege und Plätze im Ortsteil gehöre zu den Hauptaufgabe der Ortsbeiratsmitglieder.