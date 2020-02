BRAWO

Brandenburg an der Havel Wenn Archive in die Öffentlichkeit treten, handelt es sich meist um eine Zeitreise. Eine Reise in vergangene Jahrzehnte oder Jahrhunderte, zu unbekannten Generationen. Man reist also in der Zeit und erlebt Geschichte – eben "Zeit-Geschichte".

Genau dieses Thema haben das Domstiftsarchiv sowie das Stadtarchiv Brandenburg an der Havel für den diesjährigen Tag der Archive am Samstag, 7. März, gewählt. Die Veranstaltung mit dem Namen "Zeit-Geschichte", findet von 10-12.30 Uhr im Bürgerhaus Hohenstücken statt und wird durch Oberbürgermeister Steffen Scheller und Dr. Wolfgang Krogel, Vorsitzender des Landesverbandes Brandenburg im VdA, eröffnet. Inhaltlich wird sie durch zwei Fachvorträge aus dem Stadtarchiv und dem Domstiftsarchiv bestimmt.

Mit Kristin Birnstein, Archivarin im Stadtarchiv, beginnt die Reise zurück in das letzte Jahrzehnt der DDR. Eine Epoche, die geprägt wurde durch den wachsenden Unmut, bürgerliches Aufbegehren und politisches Scheitern. Anhand der bearbeiteten und im Stadtarchiv gesicherten Überlieferung der Abteilung Innere Angelegenheiten des Rates der Stadt Brandenburg wird das Thema "Ausreise" in den Mittelpunkt des Vortrages gestellt. Rechtliche Grundlagen und wissenschaftliche Erkenntnisse wechseln sich mit ausgewählten aktenkundigen Geschichten von Bürgern der Stadt Brandenburg an der Havel ab und vermitteln so einen Einblick in die 1980er Jahre. Dabei geht es keineswegs um die Beurteilung von Vorgängen oder eine Opfer-Täter-Verurteilung. Ziel ist ein umfassender Einblick in wohl eines der wichtigsten Themen aus DDR-Zeit – ein Erleben von Geschichte durch Geschichten.

Nach einer kurzen Pause nimmt Domstiftsarchivar Dr. Uwe Czubatynski die Zeit dann genauer unter die Lupe. Kalender sind auch heute unentbehrliche Hilfsmittel, um sich in der Zeit orientieren zu können. Obwohl solche Kalender von jedermann benutzt werden, haben sie doch eine lange und komplizierte Entwicklungsgeschichte hinter sich. Unser heutiger Jahreskreis ist nach wie vor von den christlichen Festen bestimmt. Dennoch beruht auch die heutige Kalenderrechnung auf Grundlagen, die bereits im Römischen Reich gelegt worden sind. In der Bezeichnung der Wochentage haben sich aber ebenso Elemente aus der germanischen Mythologie erhalten. Im Laufe der Jahrhunderte gab es daher sehr verschiedene Methoden, ein bestimmtes Datum festzuhalten. Der Vortrag unternimmt den Versuch, diese verwirrende Vielfalt zu ordnen. Dazu werden verschiedene Beispiele aus den Archiven vorgeführt und die verschiedenen Bemühungen um eine Kalenderreform erläutert.

Beide Vorträge versprechen den Tag der Archive 2020 zu einer interessanten Veranstaltung werden zu lassen und die beiden Archive als das wahrzunehmen, was sie sind: Mittler der Zeit und der Geschichte.

Anmeldungen zur Veranstaltung nimmt das Stadtarchiv unter der Telefonnummer 03381/581727 entgegen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stadt-brandenburg.de/bildung/stadtarchiv/veranstaltungen/.