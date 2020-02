Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Es ist das Herzstück eines jeden Krankenhauses – die Zentrale Sterilgutversorgungseinheit, kurz Steri genannt, in der sämtliche Klinik-utensilien gereinigt und desinfiziert werden. Die Ruppiner Kliniken haben diese Ende vergangenen Jahres über vier Wochen hinweg aufwendig modernisiert, denn die bisherige Technik war fast 20 Jahre alt. "Die haben wir damals beim Neubau des X-Hauses eingerichtet", sagte am Freitag Gabriele Plaasch, die dieses Projekt betreut hat.

Die Modernisierung sei nicht einfach gewesen. Die passierte im Oktober und November bei laufendem Krankenhausbetrieb. In der Zeit des Umbaus mussten die Kliniken ihre Instrumente in Berlin reinigen lassen. Die Modernisierung und neuen Geräte kosteten das kreiseigene Unternehmen rund 600 000 Euro.

Mit der neuen Technik ist laut Kliniken-Geschäftsführer Dr. Matthias Voth ein neuer und höherer Standrad geschaffen worden, der bundesweit bisher einmalig ist: "Wir sind dafür das Referenzprojekt in Deutschland." Die Entwickler kommen aus Spanien, die Technik aus Italien und Dänemark.

Alles ständig nachvollziehbar

Rund 3 000 bis 4 000 Einzelstücke – von Skalpellgriffen über Nierenschalen, Kabel und Schläuche bis hin zu Kanülen – durchlaufen den Steri jeden Tag, erklärte am Freitag Leiterin Nicole Hurtig. Nicht nur ein Roboter unterstützt neuerdings die Mitarbeiter und bestückt seit Anfang Januar wie von Geisterhand die Waschmaschinen ähnlichen Reinigungs- und Desinfektionsautomaten (RDA), dessen Sieb-Behälter zuvor von Hand bestückt worden sind. Die neue Technik arbeitet auch computergesteuert und -überwacht. So könne jederzeit gesagt werden, wo sich welches Instrument gerade befindet. "Wir können jeden einzelnen Schritt nachvollziehen und immer sagen, wo sich welches Instrument ist", so Hurtig. Nach dem Reinigungsprozess landen die Instrumente automatisch in einem besonders sauberen Reinraum, wo sie nicht nur noch einmal überprüft, sondern nach den zuvor vereinbarten Vorgaben wieder neu für den OP-Saal verpackt werden. Für schwierige Operationen seien das bis zu 180 Instrumente.

Rund fünf Stunden dauert das alles – von der Anlieferung bis zur erneuten Freigabe. Trotz modernster Technik macht auch hin und wieder Hygienefachkraft Bianca Hoff eine stichprobenartige Kontrolle, ob auch alles wie geplant funktioniert.