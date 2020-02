Markus Kluge

Barsikow (MOZ) Das erste E-Dorfmobil Brandenburgs ist am Freitag in Barsikow in Betrieb genommen worden. Das Elektromobil funktioniert nach dem Carsharing-Prinzip. Über eine App oder auch per Telefon können Einwohner Fahrten buchen und so ohne eigenes Auto für 1,99 Euro pro Stunde und zehn Cent je Kilometer zum nächsten Bahnhof, Arzttermin oder Einkauf fahren. Der Dorfverein, der das Projekt initiiert hat, plant sogar einen Chauffeur-Service. Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) hob in einem schriftlichen Grußwort hervor: "Mit dem E-Dorfmobil-Projekt wird ein wichtiger Beitrag für innovative Mobilität im ländlichen Raum und damit für den Klimaschutz geleistet. Barsikow kann Vorreiter und Vorbild für andere Dörfer und Gemeinden sein." Gefördert wurde der Fahrzeugkauf vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit 25 000 Euro. In einem neuen Förderprogramm stehen für Gemeinden, Vereine und Genossenschaften jetzt sogar 65 000 Euro bereit.