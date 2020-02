Olav Schröder

Bernau (MOZ) Das Erstaunen und die Verärgerung sind groß.

Zum Beispiel bei Klaus Dieter Becker. Etwa zehn Mal im Jahr bringt er seine kompostierbaren Gartenabfälle zum Bernauer Recyclinghof. Bei jeder Fahrt liefert er dort sechs mal 80 Liter ab. Bezahlte er dafür im vergangenen Jahr noch 2,40 Euro, so musste er bei seiner ersten Fahrt in diesem Jahr für die gleiche Menge 9,60 Euro bezahlen. "Das ist der vierfache Preis", stellt der langjährige Vorsitzende des Siedlervereins Rüdnitz fest und fügt hinzu: "Eine derart drastische Preiserhöhung wird dazu führen, dass die Abgabemengen an den Reyclinghöfen ebenso drastisch zurückgehen und der Unrat wieder an Feld- und Waldwegen illegal entsorgt wird."

Als der Bernauer Andreas Neue kürzlich seinen Strauchschnitt auf den Recyclinghof bringen wollte, wunderte er sich schon bei der Anfahrt, dass Verbraucher den Hof wieder verließen, ohne ihren Grünschnitt abgeladen zu haben. Der vierfach höhere Annahmepreis hatte offensichtlich auch sie verschreckt. Er spricht von "Preiswucher" und berichtet von einem Anlieferer, der den Hof mit dem Kommentar "Na dann wieder ab in den Wald damit" verließ.

Neue, früher selbst Kreistagsabgeordneter, befürchtet, dass wegen des "exorbitanten Verwertungspreises" die Abfälle in die Landschaft verteilt oder unkontrolliert verbrannt werden. Er verweist auf die Kosten, die dem Kreis für die Beseitigung der illegalen Entsorgung entstehen.

Unterschiedliche Praxis

Für den Landkreis stellt Pressesprecher Oliver Köhler fest, dass die Kosten für die Entsorgung aller Abfälle allgemein und auch bei den kompostierbaren Abfällen kontinuierlich gestiegen seien, die Gebühren dennoch über sieben Jahre lang konstant gewesen seien. Bei der Entsorgung von Sträuchern und Ästen seien die Kosten in den vergangenen Jahres sogar um das Neunfache gestiegen. Dieser noch deutlichere Anstieg sei aber durch Optimierungsmaßnahmen teilweise abgefangen worden.

Für Nachfragen sorgen auch die unterschiedlichen Entsorgungspraktiken der Recycling- und Wertstoffhöfe einerseits und der Biotonne andererseits, wie Oliver Köhler erläutert. Der eingesammelte organische Abfall aus der Biotonne werde zu nicht unerheblichen Kosten entsorgt. Der Bioabfall werde nach Trappenfelde gebracht und in einer privaten Kompostieranlage zu RAL-zertifizierten Gartenkompost verarbeitet. Nach der Kompostierung werde dieses Produkt wieder angekauft und zu den gleichen Preisen an die Barnimer weitergegeben.

Sträucher, Äste, Gras und Laub, die von Gartenbesitzern in den den Recyclinghöfen angeliefert werden, werden nur zum Teil kompostiert, wobei in diesem Fall der Kreis aber keine Komposterde zurückkaufe. Ein Teil des Grünschnitts wird verbrannt. Die Kapazitäten der hierfür zur Verfügung stehenden Anlagen seien brandenburgweit und im Barnim allerdings stark begrenzt. So komme es gelegentlich nicht nur zu Entsorgungsengpässen, sondern wegen der hohen Nachfrage auch zu großen Schwankungen beim Entsorgungspreis.

Für Andreas Neue bleibt die Preiserhöhung unrealistisch. Er fragt sich, wieso Berliner Recyclinghöfe das kompostierbare Material kostenlos annehmen und hofft, dass die Bernauer Stadtverordneten den Protest unterstützen und die Kreistagsfraktionen die Praxis im Barnim überprüfen werden. Eine gerichtliche Überprüfung der Kalkulation für die Verwertung von Biorohstoffen behalte er sich selbst vor.