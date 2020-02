Matthias Haack

Prignitz/Ruppin (moz) Wenn in fast jeder Minute ein Tor fällt, strahlt das Herz von Spielern und Zuschauern. Das gilt für alle – sofern beide Teams treffen. Kommt aber nur eine Mannschaft zum Jubeln, dann beginnt die Arbeit der Trainer. Zweistellige Ergebnisse bei den jüngsten Fußballern sind durchaus nicht unüblich. Nur: Müssen es wirklich 13, 16, 20 oder gar 30 sein? Solche Dominanz hilft weder dem Sieger noch dem Verlierer.

Der Boom im Fußball hält an, das ist ein Fazit nach der Hälfte der Saison. 30 Mannschaften aus 24 Vereinen – der Fußballkreis lebt im Kleinfeldbereich. Erst recht in dieser Altersklasse bis Geburtsjahr 2011, in der erstmals ein Spielbetrieb mit Hin- und Rückspielen angeboten wird. Darunter sind zwar G-Junioren angesiedelt. Sie schnuppern allerdings in Turnierform Fußballluft und ohne Verpflichtung zur Teilnahme. Um die qualitativen Differenzen so gering wie möglich zu halten, unterteilt der Fußballkreis die F-Junioren: Ein normales Spielfeld mit einem Torwart und sechs Feldspielern sowie in ein verkleinertes mit vier Akteuren vor dem Keeper. Auf diesen Sonderseiten präsentieren sich die Neulinge, die in 12, 13 Jahren im Herrenbereich ankommen. Genutzt haben allerdings nicht alle Vereine trotz mehrfacher Nachfrage diese Chance.