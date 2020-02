MOZ

Neuruppin/Potsdam Zwei Neuruppiner Projekte profitieren vom brandenburgischen Förderprogramm "Kulturelle Bildung und Partizipation". Das Museum und der Verein Esta Ruppin dürfen sich über Geld freuen.

Für das Förderprogramm nimmt das Land Brandenburg insgesamt 400 000 Euro in die Hand. In der ersten Förderrunde werden zunächst 30 Projekte landesweit mit rund 240 000 Euro unterstützt. Beim Verteilen dieses Geldes wird zwischen ein- und mehrjährigen Projekten unterschieden. Zu ersteren zählt die Aktion "Bilderbogen selber machen – Tierbilder" des Museums Neuruppin, die nun mit 6 000 Euro gefördert wird. Auf mehrere Jahre angelegt ist "New Wave Tactix" des Vereins Esta Ruppin. Dabei sollen kreisweit Jugendfreizeitzentren für interkulturelle Arbeit geöffnet und vernetzt werden. Vom Land gibt es dafür nun 21 000 Euro.

Die Ruppiner Projekte, die jetzt noch nicht zum Zuge gekommen sind, haben noch eine Chance, Geld aus dem Programm "Kulturelle Bildung und Partizipation" zu erhalten. Die zweite Antragsrunde läuft ab sofort und bis zum 15. Mai 2020. Kommunen, Kitas, Grundschulen, Kultureinrichtungen, Vereine und Verbände können von dem Programm profitieren. Wichtig ist, dass deren Projekte Brandenburgern Zugänge zu Angeboten kultureller Bildung ermöglichen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der interkulturellen Vielfalt und der Integration.