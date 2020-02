Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Wenn alles so einfach wäre wie einen neuen Vereinsvorstand zu wählen, der Chor der Havelstadt Zehdenick hätte womöglich keinerlei Sorgen. Doch die mehr als einjährige Suche nach einem neuen Chorleiter brachte bislang nicht den gewünschten Erfolg. Und so zeichnet weiterhin Heiner Semle als Interims-Chorleiter für das künstlerische Profil des Chores verantwortlich. Einen professionellen Dirigenten könnte sich der Chor auch gar nicht leisten, denn dafür wäre etwa 3 000 Euro im Jahr fällig. Auch für das laufende Jahr haben sich die Sängerinnen und Sänger wieder einiges vorgenommen. So nehmen sie am Chorprojekt von Christian Volkmann in der Stadtkirche Zehdenick teil. Nach einem zweiten Projekttag am heutigen Sonnabend findet am 15. März um 17 Uhr das Konzert in der Stadtkirche statt. Nach dem Maiansingen am 30. April beteiligt sich der Chor 21. Juni an der Fete de la musique. Der Sängerball findet am 10. Oktober statt, außerdem gibt es diverse Weihnachtskonzerte in der Adventszeit. Für 2021 plant der Verein Großes. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens wird es ein Sängertreffen mit befreundeten Chören im Klosterhof geben. Die Jahreshauptversammlung nahm der Vorstand auch wieder zum Anlass für einige Ehrungen. Seit 40 Jahren Mitglied des Chores ist Beate Kanig, der gleich nach ihrem Studium in den damaligen Frauenchor antrat. Seit 20 Jahren halten Jürgen Czolbe, Dieter Hellmuth, Karl Kanig und Siegfried Leschke dem Chor die Treue, seit zehn Jahren sind Gotrune Gatz, Christiane Kersten und Christel Schulze dabei. In seinem Amt als Vereinsvorsitzender bestätigt wurde Karl Kanig, ihm zur Seite stehen Ralf Trützschler und Gertraud Lepszys.