Berlin (NBR) Brandenburg atmet auf. Deutschland atmet auf. Es kann weitergehen mit dem Bau der Elektroautofabrik von Tesla.

Denn das heißt auch: Eine Neuansiedlung ist in dieser Republik noch möglich. Auch und gerade eines Investors, der an hohes Tempo gewöhnt ist. Dass es bei uns nicht so schnell gehen kann wie in China, wo die Kommunistische Partei mal einfach Bulldozer für Tesla anrollen lässt und davon Betroffene kaum eine Chance haben, sich dagegen zu wehren, ist klar. Den Rechtsstaat darf man auch für Großinvestoren nicht aushebeln. Aber dass viel zu viele Projekte viel zu lange brauchen oder gar nichts werden, ist genauso klar. Das beschädigt die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Offensichtlich braucht es neue Regularien. Wenn Windkraftgegner aus dem BMW- und Audi-Land Bayern für den Erhalt märkischer Kiefern vor Gericht ziehen, um Tesla zu verhindern, ist das mehr als nur skurril.

Über Entbürokratisierung wird gern sinniert. Es wird höchste Zeit, damit grundlegend anzufangen. Damit man es in Zukunft nicht mehr als großen Sieg feiern muss, wenn nach wenigen Wochen ein geplantes Projekt tatsächlich in die Realisierung geht.