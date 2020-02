René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Dass Enny eine besondere Hündin ist, merken die Teilnehmer des ersten Volkshochschulkurses mit einem Tier als Kursleiter ziemlich schnell. Der Border Collie Blue Merle ist ein Wohlfühlhund und so benimmt er sich auch. Immer wieder kommen neue Teilnehmer des Kurses, Enny schnuppert, lässt sich streicheln, freut sich über ein Leckerli. Nicht ein Bellen oder Knurren kommt aus ihrer Schnauze. "Bevor wir die Ausbildung zum Wohlfühlhund begonnen haben, wurde ihr Wesen getestet", sagt Besitzer Manuel Fender. Dabei musste die Hündin möglichst nicht auf Knallproben reagieren und wurde auch mal gekniffen. Auf die Idee zur etwa einjährigen Ausbildung kam der Hundeliebhaber, weil die Hunderasse eigentlich als Hütehund gezüchtet wird und sehr viel Bewegung und Beschäftigung braucht. "Schafe Hüten ist ja in der Stadt eher schlecht", sagt Fender lachend.

Besuche im Seniorenheim

Enny ist kein Assistenz- oder Therapiehund, stellt er klar, trotzdem hat sie viele Fähigkeiten, die Menschen helfen. So besuchen beide regelmäßig Seniorenheime. Die Bewohner freuen sich sehr darüber, hat der Hundebesitzer schnell gemerkt. Enny legt sich beispielsweise auch mal zu den Senioren auf die Bettdecke. "Ich lasse sie dann ganz allein mit den Zimmerbewohnern", so Manuel Fender. "Besonders auch Menschen, die früher keine Haustiere hatten, freuen sich über Enny", staunt er. Damit sie keine Krankheiten überträgt und auch selbst gesund bleibt, wird sie jeden Monat geimpft.

Das sonnige Gemüt des Hundes ist quasi gar nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. "Selbst wenn jetzt alle anfangen würden, sie zu kämmen, würde sie still liegen", erzählt er ein Beispiel. Die Idee, den Kurs zusammen mit der Volkshochschule anzubieten, hatte Kerstin Skarupke von der Beratungsstelle der Wichern Diakonie "Peitzer Acht". "Wir haben schon länger eine Kooperation mit der Volkshochschule", erzählt sie. "Von dem Hund habe ich gehört, weil Manuel Fender auch bei Wichern arbeitet".

Insgesamt sind mehrere Kurse geplant. Es geht nicht nur darum, mit dem Hund zu spielen. "Wir lernen auch, mit dem Hund spazieren zu gehen. Vielleicht verlieren auch einige Menschen ihre Angst vor Hunden", hofft Manuel Fender.

Drei Stunden Bewegung am Tag

Für die nächsten Kurse jedenfalls haben sich auch schon Eltern mit Kindern angemeldet, freut sich Kerstin Skarupke. Dass Enny auch gut mit Kindern kann, zeigt sie sogleich beim ersten Kurs im Gertraudenpark. Ein halbes Dutzend Kinder haben sich eher zufällig eingefunden, als Enny immer wieder die Frisbee-Scheibe aus der Luft auffängt. Sie schauen entzückt zu. Wollen auch mal den Frisbee werfen. Kein Problem, Enny macht auch das mit. Unermüdlich rennt das Tier hin und her. "Bis zu drei Stunden pro Tag müssen wir zusammen unterwegs sein, damit der Hund ausgelastet ist", erzählt Manuel Fender.

Bei den Teilnehmern kommt Enny jedenfalls bestens an. Einige wollen sich sogleich einen eigenen Hund anschaffen oder denken zumindest an frühere Haustiere. "Toll", finden Sigrid und Benjamin und auch Katharina will zum nächsten Kurs kommen. "Es macht wirklich Spaß", freut sie sich.