Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Sie ziehen durch Europa und begehen Straftaten. Das ist absolut unerträglich. Das kann und wird nicht toleriert", sagte der Richter in der Urteilsbegründung. Die beiden Haupttäter wurden in dieser Woche am Amtsgericht Bad Freienwalde zu zwei Jahren beziehungsweise zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Auch ihr Helfer kam nicht mit einer Bewährungsstrafe davon. Ein Jahr und drei Monate kassierte er für die Mittäterschaft.

Angeklagt waren die drei Männer des gemeinschaftlichen Einbruchdiebstahls. Den hatten sie im Oktober vergangenen Jahres bei einem Reifenhändler in der Region verübt. Bereits am Vorabend der Tat hatten die beiden Hauptangeklagten das Gelände im Amt Neuhardenberg betreten, nachdem sie eines der drei Tore auf dem Firmengelände ausgehebelt hatten. Dann allerdings stellten sie fest, dass sie zu zweit gar nicht in der Lage waren, die schweren Lkw- und Traktor-Reifen abzutransportieren. Denn der "Kopf" der Gruppe leidet unter gravierenden Rückenproblemen.

Deshalb, so die Aussage vor Gericht, seien sie am nächsten Tag mit dem dritten Mann zurückgekehrt. Und hätten das Eingangstor an den Angeln verschweißt vorgefunden. "Das heißt, der versuchte Diebstahl war bemerkt worden", wollte der Richter wissen. Auch diese versuchte Tat soll nun noch einmal vor Gericht aufgerollt werden, sagte der Staatsanwalt in der Verhandlung. Dazu werde es ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen die beiden Haupttäter geben.

Alle drei Angeklagten sitzen seit der Tatnacht in der Untersuchungshaft. Und werden das Gefängnis auch so bald nicht wieder verlassen. In seinem Schlussantrag schloss der Staatsanwalt Bewährungs- oder gar Geldstrafen kategorisch aus. "Sie kommen des nachts und zu mehreren und schädigen mittelständische Unternehmer", formulierte er scharf. Deshalb dürfe es nicht bei einem "Du, du" bleiben. Denn das sei der Grund, warum die Bürger mit der Justiz unzufrieden seien. "Es muss ein Zeichen gesetzt werden."

Transporter blieb stecken

Dieser Auffassung folgte auch das Gericht. Das Argument, dass die drei Männer bei dem Diebstahl mit ihrem Transporter – mit den schweren Reifen anscheinend völlig überladen – an Ort und Stelle stecken blieben, und der Reifenhändler seine Ware unbeschadet zurück erhielt, zog nicht. Denn es hätte ihn, wie die Verhandlung zeigt, vermutlich seine Existenz gekostet, wenn die drei Täter mit den gestohlenen Reifen im Wert von mehr als 12 000 Euro entkommen wären. Für den Staatsanwalt wogen die Umstände der geplanten Tat, von der sich die beiden einschlägig vorbestraften Haupttäter auch durch den "Fehlversuch" am Vorabend nicht abhalten ließen, schwer. "Es bedarf schon erheblicher Kriminalität, die bei der Strafzumessung zu Buche schlagen muss", so der Staatsanwalt.

Zu ihren Gunsten wertete das Gericht, dass die drei Männer vollumfänglich gestanden hatten und sich seit der Tatnacht in Untersuchungshaft befinden. Ohne Kontakt zu ihren Familien. Und zumindest der dritte Täter aufrichtig Reue gezeigt und sich auch beim Geschädigten unaufgefordert entschuldigt habe. Denn auch, so der Richter, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse in ihrem Heimatland schwierig seien, ginge es nicht, dass hierzulande Firmen ausgespäht werden, deren Existenz nach so einem Einbruch dann auf dem Spiel stehe. "Es ist unsere Aufgabe, der Bevölkerung das Gefühl zu geben, die Justiz schützt sie", machte der Richter sehr deutlich. Und wandte sich direkt an die Angeklagten: "Es ist nicht damit getan, ein paar Monate Untersuchungshaft abzusitzen. Wer hier solche Taten begeht, riskiert sehr lange Haftstrafen."

Als beendet galt der Einbruchsdiebstahl in der Reifenfirma übrigens, weil die Reifen vollständig verladen waren. Und nur das unwegsame Gelände die Männer an der Verbringung über die Grenze hinderte. Gestellt wurden sie durch die Polizei. Der Haupttäter und Initiator wurde auf der Flucht gefasst, die beiden anderen Männer an Ort und Stelle.