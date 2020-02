Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Migrationsberatungsstelle der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal und der Verein Chattahoochee müssen Ende Mai bzw. Ende September das Vereinshaus an der Havellandstraße 15 räumen. Die Nutzer haben kürzlich von der Eberswalder Wohnungsgenossenschaft 1893 die Kündigung erhalten. Der Vermieter macht Eigenbedarf geltend. Der Sozialausschuss zeigt sich ob des Rauswurfs "erschüttert".

Das Vereinshaus im Brandenburgischen Viertel, kurz als H 15 bekannt, und seine Nutzer kommen "einfach nicht zur Ruhe", hatte der Stadtverordnete Carsten Zinn (parteilos) seinem Unmut während der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses hörbar Luft gemacht. Erst die Unsicherheit aufgrund der Diskussion um eine etwaige Umnutzung zum Hort, und jetzt die Kündigung wegen angeblichen Eigenbedarfs. Das sei "so neben der Spur".

"Ich bin erschüttert – und halte das für sehr unsensibel", pflichtete ihm Lutz Landmann (SPD) bei. Der Ausschussvorsitzende forderte die Eigentümerin, die Genossenschaft 1893, auf, "uns mal die Strategie vorzulegen, die man mit dem Haus verfolgt".

Unmut im Sozialausschuss

Dezernent Jan König bestätigte, dass die Genossenschaft ihn unlängst über die ausgesprochenen Kündigungen informiert habe. Gleichzeitig hätten sich sofort die beiden betroffenen Mieter an ihn gewandt. Mit der Bitte, sie bei der Suche nach einer neuen Bleibe zu unterstützen. "Die Angebote sind uns sehr wichtig. Sie sollen unbedingt fortgeführt werden", so König. Deshalb schaue er nach alternativen Standorten. Einen Erfolg könne er allerdings noch nicht vermelden. Zunächst ginge es darum, "dass wir uns Zeit erkaufen", fügte er hinzu. Womit er meint: Im Fall der Migrationsberatungsstelle, die eigentlich Ende Mai die H 15 verlassen soll, habe der Vermieter signalisiert, die Frist um ein paar Wochen zu verlängern. "Die Migrationsberatung rauszusetzen, das ist ein verheerendes Signal", bekräftigte Carsten Zinn.

Weiter erklärte der Dezernent: Die Kündigungen seien wohl "nicht anfechtbar". Soweit zumindest seine erste juristische Einschätzung. Auch aus der Förderung nach dem Modernisierungs- und Instandsetzungsvertrag von 2010 ergebe sich nach jetzigem Stand "keine Handhabe", um gegen die Auflösung der zwei Mietverträge vorzugehen.

Im Schreiben gegenüber dem Verein Chattahoochee führt die Genossenschaft aus: "Da wir im Zuge der Neuordnung unserer Gewerbeeinheit den Platzbedarf für unsere Genossenschaft selbst benötigen, möchten wir (…) fristgerecht zum 30. September kündigen." Gegenüber unserer Zeitung verweist Marko Reinhardt von der 1893 auf eine "Neuausrichtung" der beiden Objekte Vereinshaus Havellandstraße und Freizeitschiff. Dies mit dem Ziel, die Häuser "mit Leben zu füllen". Im Fall des Vereins Chattahoochee spricht Reinhardt bei "ein oder zwei Proben pro Woche" von einem "95-prozentigen Leerstand", den die Genossenschaft "nicht will". Man strebe deshalb eine Mehrfachnutzung an. Im Freizeitschiff würden sich beispielsweise fünf Vereine eine Einheit teilen. Der Bedarf in der H 15 ergebe sich konkret aus dem neu gegründeten, genossenschaftseigenen Erdmännchenclub. Dieser, so Reinhardt, sei bereits auf 70 bis 80 Mitglieder gewachsen und brauche jetzt ein Domizil. Die Angebote sollen verstetigt werden und Impulse für den angestrebten Wandel im Brandenburgischen Viertel geben. Zudem brauche man ein Ersatzquartier für den Kulturbund, der derzeit noch seinen Sitz in der Cottbuser Straße 5 hat. Dieses Quartier soll aber ab 2021 modernisiert werden.

Nutzer eiskalt erwischt

Bei den angestrebten Veränderungen, so will Reinhardt betont wissen, ginge es nicht um Gewinne für die Genossenschaft. Man werde auch weiterhin Vereine unterstützen. "Vereine, die aktiv sind." Weitere Kündigungen, so versichert der Vertreter der 1893, seien im Übrigen nicht geplant.

Die Linedancer von Chattahoochee hat die Kündigung jedenfalls eiskalt erwischt, wie Ralf Kätzel auf Anfrage sagt. Nachdem klar war, dass es einen Hortneubau im Brandenburgischen Viertel gibt und die H 15 als Vereinshaus erhalten bleibt, habe man mit einem neuen Mietvertrag zu veränderten Konditionen gerechnet. Nicht aber mit der Beendigung des Mietverhältnisses. Im Verein herrsche "totale Krisenstimmung". Zum einen müsse man in der H 15 alles zurückbauen, zum anderen sei völlig unklar, wie und wo es weiterginge. Der Verein sei Mitglied im Kreissportbund. "Vielleicht finden wir zur Überbrückung eine Turnhalle", überlegt Kätzel. Denkbar wären auch Gewerberäume. "Eigentlich brauchen wir nicht viel." Voraussetzung sei freilich eine Tanzfläche von mindestens zehn mal sechs Metern.