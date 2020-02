Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wie es mit der Stadtbibliothek weitergeht, ist nach wie vor nicht entschieden. Immer noch nicht ist klar, ob die Einrichtung weiter im Linden-Zentrum bleibt, ob sie dort ab 2022 weiterhin zwei oder, wie es aktuelle Beschlusslage ist, nur noch eine Etage nutzt.

Jetzt gibt es zwei neue Vorschläge, wie die hohen Mietkosten im Linden Zentrum eingespart werden könnten. Am Mittwoch sollen sie in der Stadtverordnetenversammlung beraten werden. So schlägt die Fraktion Bürgervereinigung Fürstenberg/Die Piraten vor, dass die Stadtverwaltung prüfen soll, inwiefern das Gesellschaftshaus Schleicher als Bücherstandort geeignet ist. Der Vorteil: Es handelt sich um eine städtische Immobilie, wofür keine Miete bezahlt werden müsste, die im Linden-Zentrum derzeit 127 000 Euro beträgt. "Der Garten lässt sich im Sommer auch gut für Lesungen und andere Kulturprogramme nutzen", heißt es zur Begründung in dem Antrag.

Allerdings: Im nicht öffentlichen Teil der Stadtverordnetenversammlung gibt es eine Beschlussvorlage, das Gesellschaftshaus zu verkaufen. Dafür gab es im Hauptausschuss schon grünes Licht. Aus Sicht der Bürgervereinigung wäre auch ein Teilverkauf möglich, zum Beispiel nur das Restaurant. Ein Nachteil wäre sicherlich auch, dass das Gebäude stark sanierungsbedürftig ist. Woher dafür das Geld kommen soll, ist unklar.

Ein anderes, auch kommunales Gebäude hat derweil die AfD im Blick. Sie schlägt vor, dass die Bibliothek in die Räume neben dem Friedrich-Wolf-Theater zieht, wo sich derzeit die Tourismusinformation befindet. Dort habe sich die Bibliothek schon zu DDR-Zeiten befunden, argumentiert die AfD. Der Tourismusverein würde sich, so die AfD, mit weniger Platz begnügen. Allerdings: Vor 1990 gab es in Eisenhüttenstadt nicht eine Bibliothek, sondern mehrere Zweigstellen. Außerdem gibt die AfD selbst zu, dass der Medienbestand weiter geschrumpft werden müsste.

Möbelkaufhaus als Standort

Derweil wurde im Zusammenhang mit der Schließung des Möbelkaufhauses in der Lindenallee im Internet eine Idee vorgeschlagen, wie es mit der Bibliothek weiter gehen könnte. "Da könnte doch die Bibliothek einziehen", regte eine Leserin an. Es gebe doch ausreichend Platz für die Regale lautet der Vorschlag. Tatsächlich stehen rund 720 Quadratmeter zur Verfügung und rund 300 Quadratmeter im Keller. Zum Vergleich: Momentan verfügt die Bibliothek über rund 1300 Quadratmeter auf zwei Etagen. Würde die Einrichtung auf eine Etage verkleinert, dann würde das dem entsprechen, was im Möbelkaufhaus genutzt werden kann.

Der Haken ist allerdings, dass das Gebäude nicht der Stadt gehört, sie Miete zahlen müsste, es sei denn die Stadt oder eine städtische Gesellschaft kaufen die Immobilie, die derzeit für 499 000 Euro angeboten wird. Schon nach wenigen Jahren hätte sich die Investition durch die eingesparte Miete amortisiert.

Derweil ist die derzeit gültige Beschlussvorlage der Stadtverordneten, dass die Bibliothek ab 2022 nur noch eine Etage nutzt. Statt 128 000 Euro fiele dann nur 93 000 Euro Warmmiete an. Doch dagegen gibt es inzwischen starke Bestrebungen von Seiten der Stadtverwaltung. Die argumentiert, dass die Umbaukosten, die die Stadt zu tragen hätte, sehr hoch seien, ein Einspareffekt sich erst nach zehn Jahren ergeben würde. Wie es nach 2021 weitergeht, ist offen.