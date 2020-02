Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Jetzt werden die Pläne für die städtische Kita in der Weißen Stadt konkreter. Der Architekturwettbewerb, an dem sich 15 Büros aus ganz Deutschland beteiligt hatten, ist entschieden. Der preisgekrönte Entwurf des Leipziger Büros Knoche Architekten überzeugte die Jury am meisten. Ebenso der dazugehörige Entwurf des Weimaraner Landschaftsarchitekten Thomas Heinisch.

Die Leipziger planen ein zweigeschossiges Gebäude in Holzbauweise. Es erstreckt sich längs der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße und liegt der alten Scheune gegenüber. Durch die Gebäudeanordnung verbleibt auf dem nur gut 3 600 Quadratmeter großen Grundstück noch ein recht großzügiger Außenspielbereich mit viel Grün, unterstreicht Thomas Heinisch.

Der Eingang in das langgestreckte Gebäude erfolgt am südwestlichen Ende. "Der Flur dort ist groß genug für die Garderoben", sagt Gaby Kannegießer vom Büro Knoche. Sollte das Kita-Konzept aber etwas anderes bevorzugen, so sei man flexibel genug, die Garderoben auch anders anzuordnen. Im Erdgeschoss ist Platz für drei Gruppen von Krippenkindern. Heizung, Lagerräume, die Küche und der Speiseraum befinden sind ebenfalls dort. Im Obergeschoss gibt es Platz für vier Gruppen und einen Bewegungsraum.

Architekt Christoph Jopp hebt vor allem die überstehenden Überdachungen hervor, sodass die Kinder beim Rausgehen nicht gleich im Freien stehen. Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann (SPD), der der Jury angehörte, lobte den Wettbewerb, der der Stadt einen wunderbaren Entwurf bescherte, als eine tolle Sache. Im Januar 2022 soll die neue Kita betriebsfertig sein.