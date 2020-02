Jens Sell

Strausberg (MOZ) Sie fallen auf im Straßenbild, und das sollen sie auch: Die neuen Rettungswagen, Krankentransportwagen, das Notarzt-Einsatzfahrzeug und das für den Bereitschaftsdienst bei Großschadenslagen. Sie sind nicht nur zitronengelb und rot, sondern nehmen an den Seiten mit rot-blauen Karos Form und Farbe des Logos des Rettungsdienstes Märkisch-Oderland auf. "So sind wir sofort erkennbar, haben unser einheitliches Outfit für alle Fahrzeuge und fallen auch ohne Sondersignal im Straßenverkehr sofort ins Auge", freut sich der Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH des Landkreises Märkisch-Oderland, Armin Viert.

Koffer wechseln ihr Fahrgestell

Was kaum einer weiß: Während die Basisfahrzeuge der Rettungswagen alle drei bis vier Jahre, wenn sie rund 250 000 Kilometer auf der Uhr haben, ausgetauscht werden, hebt man die Kofferaufbauten nur um. So werden die immer älter und mussten nach nunmehr vier Fahrzeugwechseln auch einmal getauscht werden. "Die Alten entstammten einer Ausschreibung von 2001 und wurden 2002 ausgeliefert", erläutert Armin Viert. "Natürlich wurde drin auch mal etwas erneuert und waren sie immer noch geeignet, die Aufgaben zu erfüllen, aber die technische und medizintechnische Entwicklung schreitet ja vo­ran." Nun hat es 2019 eine erneute Ausschreibung gegeben, die neuen Koffer sind mit dem neuen Corporate-Identity-Design beklebt, so wie auch die anderen neuen Fahrzeuge.

Um die Ausschreibung vorzubereiten, hat Viert mit den Notfallsanitätern eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Kriterien zusammentragen sollte. Äußerlich sehen die Kofferaufbauten freilich nur, was die Bemalung betrifft, anders aus. Innerlich gibt es einige Neuerungen. Für den Patienten erkennbar: Die Notfallsanitäter kommen nicht mehr mit einem Notfallkoffer in der Hand zu ihnen, sondern mit Rucksäcken. Bislang hatten sie entweder den Beatmungskoffer oder den Koffer für Reanimation dabei, das ist jetzt alles im Rucksack untergebracht, so dass sie auf dem Weg zum Patienten die Hände frei haben.

Effektiver Dienst am Patienten

Im Kofferaufbau haben sie die Erfahrungen aus den Notfalleinsätzen zur Geltung gebracht. Das betreffe sowohl Leitungen, die aus der Decke gezogen werden, so für Sauerstoff, als auch die Platzierung der Schubladen in den Schränken und der Organizer in ihrem Inneren. Hinzu kommt die Umstellung auf LED-Beleuchtung. "Alles in allem können unsere Mitarbeiter jetzt alle Hilfsmittel und Instrumente effizienter und schneller handhaben als vorher", schätzt Armin Viert ein.

Zu den drei Kofferaufbauten kommen ein neuer Krankentransportwagen, der in der Rettungswache Rüdersdorf stationiert wird, ein neues Notarzteinsatzfahrzeug und ein Mercedes Vito für den Einsatzleiter.