Frankfurt (Oder) (MOZ) An verschiedenen Orten in Brandenburg wird den Opfern von dem rechten Terroranschlag in Hanau gedacht.

In Templin soll etwa am Sonnabend um 18 Uhr eine Gedenkveranstatung stattfinden. Besorgte Einwohner wollen unter dem Motto: "Templin zeigt Flagge" auf dem Marktplatz der Stadt zusammenkommen. Wer teilnehmen möchte, könne gerne Kerzen mitnehmen.