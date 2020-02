René Matschkowiak

Golzow (freier Mitarbeiter) Es war ein toller Moment für die Schulleiterin Gabi Thomas der "Kinder von Golzow"-Grundschule und für Golzows Bürgermeister Frank Schütz. Als erste Schule überhaupt schloss sie am Freitag einen Patenschaftsvertrag mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt ab. "Damit wird eine sowieso schon lange und enge Zusammenarbeit auch auf dem Papier besiegelt", freut sich Christine Hellert vom Orchester.

Intendant Roland Ott lobte die gute Vorarbeit der Schule mit dem Staatsorchester, die vor allem bei den großen Education-Projekten, unter Griffith und Sauerbaum, in den vergangenen Jahren zu erleben war. Die Zeit dieser ganz großen Projekte ist zwar vorbei. "Die Kinder verdienen aber Professionalität", findet Christine Hellert.

Die Education-Projekte werden eine Nummer kleiner weiter geführt. Außerdem sollen zu bestimmten Themen regelmäßige Besuche von Musikern des Staatsorchesters in der Schule erfolgen, wie nun vereinbart wurde. "Es ist nicht nur für Schüler toll, sondern auch für die Eltern, wenn sie ihren Kindern auf der Bühne zusehen können", sagt Schulleiterin Gabi Thomas. Für das Staatsorchester seien Großprojekte zwar die Leuchtturmprojekte, so Hellert. "Die Städtearbeit ist aber die Basis und deswegen so wichtig".

Gabi Thomas freut sich indes, dass durch die Zusammenarbeit das Schulprofil der "Kinder von Golzow"-Grundschule weiter geschärft wird. "Unsere musikalische Ausrichtung ermöglicht es jedem Kind, ab der dritten Klasse Gitarre zu lernen", erklärt sie. Die Kinder können so aber nun auch Instrumente kennenlernen, die nicht alltäglich sind, wie etwa ein Kontrabass.

"Durch die bisherige Zusammenarbeit sind kleine Persönlichkeiten entstanden", lobt Golzows Bürgermeister Frank Schütz. "Man merkt, welche Kraft Musik hat". Wichtig sei, dass die Orchestermusiker bei Projekten auch nach Golzow kommen. Denn besonders die Fahrtkosten seien für einige schwer zu stemmen. Man wolle die Arbeit auf dem Land insgesamt ausweiten, kündigt Christine Hellert an. "Schließlich ist das Brandenburgische Staatsorchester nicht nur für die großen Städte da".

Nach der Golzower Grundschule, die nun als erste eine Patenschaftsvereinbarung mit dem Orchester unterschrieben hat, soll mit einer Schule in Schönfließ bei Eisenhüttenstadt bald eine nächste folgen.