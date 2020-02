Kämpft um seinen Erhalt: as Moviemento am Kottbusser Damm ist eines der ältesten Kinos in Deutschland. © Foto: Maria Neuendorff/MOZ

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Tom Tykwer kann sich noch genau an seinen ersten Film im Moviemento erinnern. "Ich sah Trio Infernal mit Romy Schneider. Gerade bahnte sich eine sehr intensive Liebesszene an, doch kurz vor dem Höhepunkt war die Leinwand plötzlich weiß", erzählt der Regisseur von "Lola rennt" und "Babylon Berlin". Jemand hatte wohl vergessen, die zweite Filmrolle auf dem Projektor zu starten. "Ihr braucht wohl Filmvorführer?", fragte Tykwer nachher im Foyer. "So kam ich an den Job und habe mein halbes Erwachsenenleben hier verbracht", erzählt der 55-Jährige, der in den 80er-Jahren in dem Kreuzberger Kino nicht nur Filmrollen einlegte, sondern später auch für die Programmauswahl zuständig war.

Während die Berlinale am Donnerstag die Innenstadt in Festivalstimmung hüllte, kam er in das kleine Kino am immer noch rauen Kottbusser Damm, um gemeinsam mit seinem Kollegen Wim Wenders und dem Produzenten Jakob Weydemann für dessen Rettung zu werben. Dem Moviemento – mit seinen 113 Jahren eines der ältesten Kinos Deutschlands – droht das Aus, weil der Vermieter die Immobilie verkaufen will. Die einzige Chance, die Kino-Legende mit seinen drei kleinen Sälen und einer gemütlichen Bar zu retten, ist der Kauf der ersten Etage des Wohnhauses, auf der es sich seit 1907 befindet. Das kostet über zwei Millionen Euro.

"Wir erfuhren vom geplanten Verkauf im Oktober, als plötzlich zwei Maklerinnen im Foyer standen und die Räume begutachteten", berichtet Wulf Sörgel, der das Programmkino gemeinsam mit Iris Praefke betreibt. Nach einer kurzen schockartigen Lähmung habe man 200 000 Euro zusammengekratzt. Ein Freund habe ebenfalls 200 000 Euro gegeben. Weiteres Geld soll nun unter anderem durch eine Crowdfunding-Kampagne dazu kommen.

Der Berlinale-Sponsor Mastercard hat für die Rettungsaktion seine Hilfe angeboten und unter anderem einen handlichen Spendenautomaten auf den Holztresen der Kasse gestellt, an dem Kinobesucher auch bargeldlos spenden können. "Es ist ein Skandal, dass so ein Kulturort zum Spekulationsobjekt wird", sagt Wim Wenders. Das unabhängige Programmkino sei ein Schatz der Stadt, den man nicht einfach so verkaufen dürfe, findet der Schöpfer des Filmklassikers "Der Himmel über Berlin".

Gegründet wurde das Kino von dem Gastronomen Alfred Topp. Im Volksmund auch "Topps Kino" genannt, entstand daraus der Begriff "Kintopp", der bis heute als Synonym für alte Filmtheater benutzt wird. Eine Besonderheit war die Spiegelprojektion. Durch den vorgegebenen Grundriss des Eckwohnhauses war die Fläche in zwei Kinosäle aufgeteilt, die im 45-Grad-Winkel aufeinander stießen und durch eine transparente Leinwand verbunden waren. Im hinteren Saal sah man den Film für weniger Eintritt spiegelverkehrt, was mithilfe einer Spiegelfläche wieder ausgeglichen wurde.

2007 übernahmen Iris Praefke und Wulf Sörgel das Kino. Sie zeigten seitdem nicht nur ausgewählte Independent-Filme aus aller Welt und in insgesamt 45 Sprachen, sondern veranstalteten besondere Kino-Abende, kleine Festivals sowie Schulvorstellungen.

Am kommenden Donnerstag wird auch die Berlinale im Rahmen der Rubrik "Berlinale goes Kiez" im Moviemento zu Gast sein. Der Film "Walchensee Forever", in dem Janna Ji Wonders die Geschichte der Frauen ihrer Familie über ein Jahrhundert erzählt, läuft in der Sektion "Perspektive Deutsches Kino" und ist schon ausverkauft. "Man muss gar nichts groß vorher über die Filme lesen, die im Moviemento gezeigt werden", sagt Tom Tykwer. "Man kann sich drauf verlassen, dass dahinter eine Haltung steht." Anders als in den sterilen Multiplex-Kinos, in denen es nur um Kommerz gehe, seien dort die Leute verbunden mit dem Film und dem Haus. "Das ist das Vertrauen, das solche Programmkinos ausstrahlen."

Infos: startnext.com/moviemento