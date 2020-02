Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Die Straßen in Brandenburgs Städten und Gemeinden waren 2019 ein vergleichsweise unsicheres Pflaster. Es sind deutlich mehr Verkehrstote zu beklagen als im Vorjahr. Die Zahl der Todesfälle stieg von 35 auf 41, ein Plus von 17 Prozent.

Wie Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Freitag bei der Vorstellung der Statistik betonte, sei auch die Zahl der Unfälle in Ortschaften gestiegen. Dort gab es fast 6200 Unfälle mit Toten oder Verletzten, außerorts waren es knapp 2200 und auf märkischen Autobahnen 800.

Mehr Repression

Als Unfallursachen standen im vergangenen Jahr Verstöße gegen Tempolimits (plus 27 Prozent) und Abstandsregeln (plus 15 Prozent) im Vordergrund. Stübgen kündigte an, dass die Polizei aus dieser Entwicklung Konsequenzen ziehen und die Verkehrsüberwachung innerorts erhöhen werde. "Es wird mehr Repression geben", sagte er. Im vergangenen Jahr habe die Brandenburger Polizei 1,7 Millionen Geschwindigkeitsverstöße geahndet und insgesamt wegen Regelverletzungen 20 800 Fahrverbote verhängt.

Aber auch durch Aufklärungsarbeit etwa an Schulen und durch Baumaßnahmen werde viel dafür getan, dass es zu weniger Unfällen kommt, etwa durch Querungshilfen auf der Straßenmitte, die insbesondere den Schulweg für Kinder sicherer machen sollen. 2019 wurden laut Statistik 195 Kinder bei Schulwegunfällen verletzt, zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Todesfälle waren glücklicherweise nicht zu beklagen.

Erfreulich sei auch, dass die Zahl der Verkehrstoten insgesamt um 13 Prozent gesunken sei, so Stübgen. Wobei jeder der 125 Todesfälle einer zu viel sei. Besonders auffällig sei der Rückgang der Unfalltoten auf Autobahnen von 23 im Jahr 2018 auf jetzt neun. Mögliche Gründe für diesen enormen Rückgang um 60 Prozent konnte der Minister auf Nachfrage nicht nennen. "Die Autobahnen sind die sichersten Straßen in Brandenburg", schlussfolgerte er jedoch. Auch deshalb sei ein generelles Tempolimit kein Thema, ergänzte CDU-Verkehrsminister Guido Beermann.

Auf alle Straßen bezogen, stiegen 2019 die Gesamtzahl der Unfälle um 1400 auf 83 800 und die Zahl der Verletzten um etwas mehr als 100 auf rund 11 800. Zu beklagen waren mehr getötete Fahrrad- und Motorradfahrer als 2018. In jeweils rund der Hälfte der Zweiradunfälle waren Radler und Biker selbst die Verursacher.

Senioren als Risikogruppe

Dramatisch hoch ist diese "Selbstverursacherquote" indes bei den Senioren unter den Autofahrern. Mehr als 70 Prozent der auf 18 700 gestiegenen Seniorenunfälle wurden durch sie selbst herbeigeführt. Verkehrsminister Beermann versprach Gegenmaßnahmen. Ältere sollen demnach künftig in die Kampagne "Lieber sicher. Lieber leben" aufgenommen werden, mit der seit 1997 über besondere Risiken aufgeklärt wird. Im April soll es außerdem eine Fachtagung zum Umgang mit Hochbetagten am Steuer geben.