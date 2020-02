Thomas Berger

Prötzel Der Ausschuss für Soziales, Partnerschaften, Feste und Finanzen der Gemeindevertretung Prötzel hat sich grundsätzlich positiv zum Beschlussvorschlag für die Anschaffung eines mobil einsetzbaren Geschwindigkeitsmessgerätes positioniert. Das grundsätzliche Anliegen war unter den Mitgliedern des Gremiums zwar unstrittig – Jan Fechtner (sachkundiger Einwohner) machte allerdings Zweifel an der Effektivität der Maßnahme geltend. Ebenso wie an manchen Tempo-30-Schildern könne schon nach wenigen Wochen eine Art Gewöhnungseffekt bei den Autofahrern einsetzen. "Ich weiß deshalb nicht, ob die Anschaffung nachhaltig wäre", sagte er. Wichtig sei deshalb das konkrete Modell, mahnte Ramona Watzke an. Wichtig ist den Ausschussmitgliedern, wie insbesondere Rudolf Schlothauer hervorhob, außerdem die Möglichkeit der Datenauswertung. Auf den gleichen Punkt hatte auch der Prädikower Ortsvorsteher Andreas Behnen hingewiesen. Vor einer Anschaffung sollen solche Details zu technischen Komponenten, aber auch zu den Folgekosten noch geklärt werden, hieß es.