Mara Kaemmel

Erkner Sechs Hotspots wurden in Erkner mit der Lärmaktionsplanung Stufe 3 identifiziert. Dort leiden besonders viele Menschen in der Stadt unter Straßen- und Schienenlärm. Dazu zählen drei Abschnitte der Friedrichstaße. In einer öffentlichen Anhörung mit neun Teilnehmern stellte Ralf Baumgärtel von der Firma ISU Plan am Donnerstagabend im Rathaus den Entwurf des Lärmaktionsplans vor und ging auf Einwände ein.

Er bremste zu hohe Erwartungen, etwa die Hoffnung auf eine Umgehungsstraße. "Es handelt sich in Erkner vor allem um Zielverkehr. Die Leute fahren rein und wieder raus." Realistische Maßnahmen zur Lärmminderung seien: Mehr Tempo-30-Zonen auf L30 und L38 - dafür ist ein Ja des Landes nötig; Flüsterasphalt, wo es Sinn macht; das Reduzieren der Fahrbahnbreite in der Friedrichstraße für einen Radweg, der Ausbau von Radwegen, mehr öffentlicher Nahverkehr sowie gestalterische Mittel wie Mittelinseln zur Verkehrsberuhigung.

Vize-Bürgermeister Clemens Wolter hatte eine gute Nachricht dabei. In Fangschleuse soll ab 2021 der Zug im 30-Minuten-Takt halten - und sich damit der Pkw-Pendelverkehr zum Bahnhof Erkner reduzieren. Zu Tesla erklärte er. "Man staunt, wozu das Land unter Druck fähig ist." Es werde sich in Sachen Infrastruktur zwischen Erkner, Autobahn und Neu Zittau eine Menge tun. "Beim nächsten Lärmaktionsplan haben wir vielleicht schon neue Straßen."