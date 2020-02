Eberhard Fehland

Frankfurt Zwei der vier Frankfurter Fußball-Kreisoberligisten starten am Sonnabend mit Heimspielen. Lok Frankfurt allerdings weicht für den Vergleich mit dem Hennickendorfer SV auf den Wiesenauer Kunstrasen aus (Anstoß Sonnabend, 13 Uhr). "Nach dem 3:0 im Hinspiel wollen wir natürlich die drei Punkte, wissen aber nicht genau, wo wir derzeit stehen", schätzt Trainer Alexander Mikulin ein. Der gut platzierte Aufsteiger hat einige angeschlagene Akteure und Langzeitverletzte zu beklagen. Stürmer und Tore-Vorbereiter Michael Gambashidze ist Gelb/Rot gesperrt. Zugang neben zwei A-Junioren ist Kamil Kuzmicz (1. FCF II). Alilou Fadigo Savadogo (Union Fürstenwalde II) ist erst im April spielberechtigt.

Nur ein Sieg und fünf Remis

Arg gebeutelt geht der stark abstiegsgefährdete FC Union am Sonnabend ab 14 Uhr in die Heimpartie mit dem FV Erkner II. Gespielt wird nicht am Baumschulenweg, sondern auf dem Lesch-Platz. Wie Booßen zum Auftakt mit drei Minuspunkten wegen fehlender Schiedsrichter belastet, gelangen den Schützlingen von Nico Gärtner und Tom Geithe nur ein Sieg (4:0 in Altlandsberg) und fünf Unentschieden. Zur Winterpause gab es noch die Abgänge von Denny Heinze (Booßen) und Sascha Bredow (Wiesenau). Ein Andy Bredow, der zwölf von 19 Union-Treffern erzielte, ist zu wenig in der jungen Mannschaft. "Wir werden uns bis zum Schluss wehren", verspricht Gärtner mit Blick auf das 1:1 im Hinspiel.

Auswärts tritt der 1. FCF II an und will samstags ab 15 Uhr beim Schlusslicht MTV Altlandsberg siegen. Das Hinspiel hatte man 7:0 gewonnen. Diesmal muss Trainer Klaus Herpel viele Absagen von Spielern hinnehmen. Am Donnerstag hatte er neun Zusagen. Fünf Akteure haben den Club im Winter verlassen, darunter der achtfache Torschütze Maikleint Petrai (unbekannt). Gekommen ist Rückkehrer Florian Krause-Hein (33/Groß Lindow).

Den von vielen gefürchteten Gang nach Seelow muss Union Booßen antreten (Sonnabend, 15 Uhr). "Zuletzt aber ging es immer knapp zwischen Victoria II und uns aus", weiß Frank Gohl. Im Hinspiel hatte man dreimal geführt, zum Schluss jedoch 3:4 verloren. "Wir rechnen uns schon etwas aus beim Favoriten", so der Coach. Er baut u. a. auf die Rückkehrer Denny Heinze (Müllrose) und Denny Joost (Union).

Kreisoberliga Ostbrandenburg

1. Fussballclub Neuenhagen .11 4 0.47:15.37

2. SG Wiesenau .12 1 2.47:17.37

3. Victoria Seelow II .10 0 5.63:25.30

4. 1. FC Frankfurt II . 9 3 3.49:27.30

5. FV Erkner II . 7 4 4.36:27.25

6. Storkower SC . 7 2 6.65:38.23

7. Pneumant Fürstenwalde . 6 4 5.31:23.22

8. Lokomotive Frankfurt . 6 4 5.33:26.22

9. BW Petersh.-Eggersdorf II . 5 6 4.28:26.21

10. FC Eisenhüttenstadt II . 6 2 7.27:33.20

11. Blau-Weiß Wriezen II . 6 1 8.32:40.19

12. Union Booßen . 6 0 9.28:46.15

13. VfB Steinhöfel . 5 0 10.25:51.15

14. Hennickendorfer SV . 4 2 9.28:40.14

15. FC Union Frankfurt . 1 5 9.19:49. 5

16. MTV Altlandsberg . 0 0 15.12:87. -6