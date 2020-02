MOZ

Schöneiche Nach einer zweiwöchigen Spielpause trifft die erste Mannschaft der TSGL Schöneiche am Sonnabend, ab 19 Uhr, in einem Nachholspiel der Dritten Liga Nord in der Lehrer-Paul-Bester-Halle auf das bisher sieglose Schlusslicht VfK Südwest Berlin. Dabei wollen die Gastgeber – trotz einiger Aufstellungssorgen – unbedingt drei Punkte einfahren. Die Zähler wären wichtig, um die Chance aufrecht zu erhalten, am Ende der Saison noch auf einem Podestplatz zu landen.

Derzeit sind die Randberliner bei einem Spiel weniger Vierter mit zwei Punkten Rückstand auf den SC Potsdam. Mannschaft, Trainer und Verantwortliche hoffen, dass ihnen möglichst viele Zuschauer an der Dorfaue den Rücken in dieser wichtigen Partie stärken.

Letzteres gilt auch für die Sonntagpartie, ab 14 Uhr, der Zweiten in der Regionalliga Nordost. Nach einem spielfreien Wochenende trifft der Spitzenreiter auf die SG Rotation Prenzlauer Berg, die derzeit Sechster ist. In dieser Begegnung will der gastgebende Vorjahres-Meister möglichst keinen Zähler abgeben, um seine Führung zu untermauern. Die Dessau Volleys als Zweiter liegen bei einem Spiel weniger sechs Punkte zurück.